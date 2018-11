Schiltach Treffpunkt wird zur Bühne

Schiltach. Kleinkunst mit Wohnzimmeratmosphäre will die Begegnungsstätte Treffpunkt bieten. Bereits die elfte Saison steht an und das Programm beinhaltet von Gitarrenmusik unplugged, über Comedy und Autorenlesung, bis zu einer Hommage an Udo Jürgens viel Unterhaltung.

Gleich zum Start halten Comedy und Magie mit Hausmeister Bolle alias Jörg Burghardt Einzug in den Treffpunkt. Sketche, Witze, Zauberkunst – er lässt die Gäste an seinen abwechslungsreichen Shows teilnehmen, heißt es in einer Ankündigung. Jörg Burkhardt kommt am Samstag, 8. Dezember, in den Treffpunkt.

Handgemachte Musik bietet Vollblutmusiker Axel Deyda aus Königsfeld. Er hat ein Repertoire von Classic Rock, deutschem Pop, Balladen und Alternative-Stücken im Gepäck. Seine soulige Stimme kommt zusammen mit verschiedenen Saiteninstrumenten zum Einsatz. Axel Deyda tritt am Samstag, 12. Januar, auf.