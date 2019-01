Schiltach Taufe mit Getränk und Sägespänen

Mit verbundenen Augen wurden die Anwärter einzeln in einen nur von Fackeln beleuchteten Innenhof geführt, wo sie in einer letzten Prüfung zeigen mussten, dass sie alles wissen, was eine waschechte Fiechtewaldt-Hexe so zu wissen braucht. Fragen zum Kleidle und zur Legende der Fiechtewaldt-Hexe mussten ebenso beantwortet werden wie Fragen zur Zunft, deren Mitgliedern und deren Gründung im Jahr 2011. Die vier Täuflinge hatten ihre Hausaufgaben offenbar gründlich erledigt und bestanden den Test bis auf einige Wissenslücken souverän.