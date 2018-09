Schiltach Tafel gegen Temposünder

Im Wohngebiet gibt es bereits eine Anzeigentafel – sie hängt kurz nach der Einmündung zur Straße Baldersäcker. Für Franz der falsche Standort: "Dort oben stehen ja gerade einmal ein paar Häuser", meint er. Dennoch, eine Anwohnerin habe ihm gesagt, dass auch dort oben teilweise heftig gerast werde. "Ich will ja nicht, dass den Anwohnern dort die Tafel weggenommen wird. Lieber soll es unten eine zusätzliche Anzeigentafel geben", erklärt Franz.

Vor Jahren habe er seinen Wunsch bereits in einer Sitzung des Gemeinderats geäußert. Passiert sei nichts. Vielleicht – so hofft Gerhard Franz – sei so kurz vor der Bürgermeisterwahl ein guter Zeitpunkt, sein Anliegen erneut zu äußern.