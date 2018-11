Schiltach Tänzer zeigen ihr ganzes Können

Es wurde in drei Blöcken aufgetreten. In den Pausen erhielten die Teilnehmerinnen "im stillen Kämmerlein" ihre Kritik von einer fachkundigen Jury aus Tanzlehrern, Hobby-Tänzern und ausgebildeten Tanztrainern. Nach jedem Auftritt stellte Moderatorin Anja Langes den Teilnehmern Fragen zur ausgewählten Musik, Kostümierung, Performance und wie lange sie dafür geübt haben. Die "Tanzmäuse von Schiltach" hatten kein Problem damit, dass sich unter ihnen auch zwei Jungs befanden. Für die Moderatorin war das eine "coole Mischung". Sie schwebten völlig losgelöst zu Peter Schillings "Major Tom" über das Parkett. Selbst bei technischen Pannen ließen sich die Tänzerinnen von "Be Yourself" nicht aus der Ruhe bringen und begannen noch mal von vorne.

So zahlreich wie die Gruppen aus Schiltach, Schenkenzell, Alpirsbach und Dornstetten waren, so vielfältig waren Musikstil, Choreografie und Styling. So erzählte jeder Auftritt eine eigene Geschichte. Um des Künstlers Lohn brauchten sie die Teilnehmer nicht zu sorgen. Die vielen Zuschauer in der nahezu voll besetzten Halle spendeten kräftig Applaus. Sie wurden mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Vesper bewirtet. Bei der Siegerehrung gab es für alle 90 Teilnehmer eine Urkunde und ein Geschenk.