Schiltach Studenten in der Stadt

Schiltach (msu). Seit Donnerstag sind 31 Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Hochschule für Technik in Stuttgart für einen Workshop in Schiltach unterwegs (wir berichteten). Die Studenten der Studiengänge Architektur und Infrastrukturmanagement gehen der Frage nach, wie sich die Fläche zwischen den Einkaufsläden in der Schramberger Straße über die ehemalige Grundschule in der Bachstraße, das Schüttesägemuseum bis zur Lehwiese in Zukunft entwickeln kann, erklären Kerstin Gothe, Professorin am KIT, und ihr Kollege Philipp Dechow von der Hochschule, die die Studenten anleiten.