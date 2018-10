Schiltach Studenten erkunden die Stadt

Schiltach. Am Rande des Zentrums von Schiltach, im Bereich des Zusammenflusses von Schiltach und Kinzig, werden laut Mitteilung der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren Weichen gestellt: Das Schüttesägemusem soll sich verändern, die Kirche strukturiert ihre Gebäude um, Entscheidungen zur weiteren Nutzung des alten Schulhauses in der Bachstraße werden notwendig, die Geschäfte auf der anderen Seite der Schiltach, am Fuße der Altstadt, möchten sich entwickeln.

Für diese Fragen sollen in einem Workshop von Architektur- und Stadtplanungsstudenten von Donnerstag bis Montag, 1. bis 5. November, planerische Konzepte entwickelt werden. In dem Workshop soll eine Art Leitbild für Schiltach ausgearbeitet werden, an dem sich künftige Entwicklungen messen lassen. Das Ziel ist Attraktivität und Unverwechselbarkeit für die Schiltacher und ihre Gäste in zeitgemäßer Form, aber mit Rücksicht auf den Bestand und die Geschichte des Orts. Letztere soll erkundet werden: Altstadt, Flößerei, Gerberei, Säge, Wasserkraft – ebenso wie die aktuellen Wünsche der großen Betriebe und der Bevölkerung. Der Workshop wird durch die Stadt Schiltach unterstützt.

Bürgermeister Thomas Haas führt die Studenten in die Thematik ein. Die Studenten vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und von der Hochschule für Technik in Stuttgart werden gemeinsam unter Anleitung von Professorin Kerstin Gothe und Professor Philipp Dechow fünf Tage lang in Schiltach wohnen. In kleinen Gruppen werden sie Schiltach mit Fotoapparat und Zeichenstift erkunden und möchten auch am Samstagvormittag Kunden beim Einkauf nach ihren Vorstellungen befragen. "Sie finden es wichtig, mit den Schiltachern ins Gespräch kommen", heißt es abschließend.