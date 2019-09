Schiltach Straßenarbeiten sorgen für Stau in Vorderlehengericht

Maßnahme verschiebt sich

Die Sanierungsmaßnahme am "Anschluss Mitte" – also im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen B 294 und B 426 – verschiebt sich indes. Sie war ebenfalls für diese Woche geplant und sollte von Mittwoch bis Freitag, 11. bis 13. September, andauern. Die Arbeiten, die eine Vollsperrung der Ausfahrt Schramberger Straße notwendig machen, sollen nun am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. September, über die Bühne gehen.