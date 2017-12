Schiltach Stets voller Einsatz für die "Eintracht"

Gewürdigt wurde auch das Wirken des Ehrenmitgliedes Georg Fieser. Er war 65 Jahre aktiver Sänger und war vor kurzem verstorben.

Ein gemeinsames Essen durfte auch beim nunmehr neunten Familienabend in der "Sonne" nicht fehlen.

Im weiteren Verlauf standen Gespräche und gemeinsames Singen im Mittelpunkt. Werner Seeger, der auch Mitorganisator des harmonischen Abends war, leitete das Singen und lieferte mit seinen beiden Ziehharmonikas die instrumentale Begleitung und verstärkte die hervorragende Stimmung. Vize Roland Denner würdigte im Namen der "Eintracht" die Arbeit des Vorsitzenden und überreichte ihm, wie auch Werner Seeger ein Dankgeschenk. Mit einem langen Applaus würdigte die "Eintracht"-Familie den Einsatz Fleckensteine.

Nach dem Familienabend war die "Eintracht" zwischenzeitlich bereits wieder gefordert bei ihrem Auftritt am Sonntag zusammen mit den Schenkenzeller "Liederkranz"-Sängern in der Friedrich-Grohe-Halle beim Schiltacher Seniorennachmittag.

Der nächster Auftritt ist beim Silvesterzug am 31. Dezember um 21 Uhr vor dem Schiltacher Rathaus, und am 6. Januar ist die Mitwirkung beim Jahreskonzert in der Festhalle Schenkenzell angesetzt.