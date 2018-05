Schiltach Stets mit großem Spaß bei der Sache

Mit Freude erinnert sich Müller an das große Fest zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2003. In einem Fotoalbum hat sie ihre Erinnerungen an diesen Tag gesammelt –­ Bilder von ihrer Eröffnungsrede, der Ausstellung ihrer Tochter Astrid und von einem riesigem Mandala, gestaltet aus Produkten aus der Natur, beispielsweise Kastanien.