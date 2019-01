Schiltach Sternsinger ziehen durch die Straßen

Dank der großzügigen Mithilfe der Bevölkerung konnten knapp 9380 Euro gesammelt werden, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Drittel der gesammelten Spenden sind für das Kinderhilfswerk Missio bestimmt. Unterstützt werden Kinder mit Behinderungen, besonders in armen Regionen. Im Zentrum "Yancana Huasy" in Peru erhalten beispielsweise Mädchen und Jungen mit geistiger und körperlicher Behinderung unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien Unterstützung und erfahren Fürsorge und Geborgenheit, teilen die Sternsinger mit.

Ein Drittel des Erlöses aus der Aktion geht auch in diesem Jahr an die evangelische Kirchengemeinde. Sie hat ein Projekt des Sternsingerwerks in Kooperation mit "Brot für die Welt" in Peru ausgewählt: Das Institut "Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia" setzt sich in der Stadt Iquitos für Kinderrechte ein. Es leistet die wichtige Arbeit gegen Ausbeutung minderjähriger Mädchen, die aus extrem armen Verhältnissen stammen.

Den Sternsingern und ihren erwachsenen Begleitern dankte die katholische Kirchengemeinde am Dreikönigstag nach dem Gottesdienst mit einem gemeinsamen Essen.