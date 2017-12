Schiltach Sternsinger sammeln

Schiltach. In den vergangenen Tagen sind in Schiltach wieder die Sternsinger durch die Straßen gezogen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit" sammelten sie Spenden für notleidende Kinder, die bereits von klein auf arbeiten müssen, um zum Familienunterhalt beizutragen, heißt es in einer Mitteilung.