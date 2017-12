Schiltach Sternsinger direkt nach Weihnachten unterwegs

Auch in diesem Jahr erhält die evangelischen Kirchengemeinde ein Drittel des Erlöses, diese unterstützt die Arbeit des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes, deren Programm hilft syrischen Flüchtlingskindern im Libanon in einer geschützten Umgebung zu lernen. Ihr Alltag bekommt wieder Struktur und es wird ihnen geholfen mit dem Verlust der Heimat und den damit verbundenen traumatischen Erlebnissen zurecht zu kommen und wieder Zuversicht zu entwickeln. Die Sternsinger werden am Donnerstag, 28. Dezember, von 13 bis 20 Uhr Hoffeld, Bickenmäuerle, Schenkenzeller Straße, Altstadt sowie das Gebiet von der Stadtbrücke bis zur Tankstelle Zwick sowie Welschdorf und Hinterlehengericht besuchen.

Am Freitag, den 29. Dezember, werden sie von 13 bis 20 Uhr in der Gerbergasse, Bachstraße, Sägergrün, Ziegelhütte, Altersheim, Baumgarten, Hutschberg, Heubach, Leubach, Lehen, Hirschen, Häberlesberg, vor Kuhbach und in Vorderlehengericht unterwegs sein.