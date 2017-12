Schiltach Stellenausschreibungen bleiben erfolglos

Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh kommt zum Jubiläum

Kirchengemeinderat Harry Bühler erläuterte anschaulich die Sanierungsarbeiten am Pfarrhaus und die damit verbundenen Probleme. In dem Gebäude aus dem Jahr 1836 seien Tapetenreste und Zeitungen von 1869 zum Vorschein gekommen. Dass ein Abriss aufgrund der historischen Bedeutung, der besonderen Gestalt und eines relativ gut erhaltenen Dachs nicht in Frage kommt, sei bald klar gewesen. Wasserleitungen, Bäder, Heizungen und ein Kachelofen mussten jedoch grundlegend saniert und ausgetauscht werden.

Insgesamt seien für die Sanierung des Pfarrhauses Kosten in Höhe von 300 000 Euro entstanden, erläuterte Ralf Dirker in seinem Finanzbericht. Die Kosten würden durch die Landeskirche, aus Eigenmitteln der Kirchengemeinde und durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert.

In absehbarer Zeit seien der Abriss des Martin-Luther-Hauses, der Bau eines neuen Gemeindehauses und die Sanierung der Glockenanlage im Kirchturm weitere Projekte, die es zu meistern gelte. Der Verkauf des Kindergartengebäudes in der Auestraße an die Stadt Schiltach habe hier geholfen, aber es seien auch künftig Anstrengungen nötig, um die Maßnahmen umzusetzen. Für das neue Gemeindehaus werden circa 1,4 Millionen Euro Baukosten veranschlagt, wobei die Gemeinde erst mit dem Bau beginnen könne, wenn ihr Eigenanteil in Höhe von 280 000 Euro zur Verfügung stünde.

Ursula Buzzi gab noch bekannt, dass die Kirchengemeinde am Pfingstsonntag, 20. Mai, das 175-jährige Bestehen der Kirche begeht. Mitfeiern wird Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, der mit der Gemeinde ins Gespräch kommen möchte.