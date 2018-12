Schiltach Statt Krippe wird Stall zur Konzertbühne

Ursprünglich war geplant, an der romantischen Waldkrippe von Revierförster Holger Wöhrle zu singen. Doch der anhaltende Regen machte dies unmöglich. So fand die Gruppe spontan im "Schafstall" bei der Gerberei Trautwein Unterschlupf. Die an der Waldkrippe wartenden Zuhörer wurden abgeholt, und als alle dann im Trockenen angekommen waren, präsentierte der Chor internationale Weihnachtslieder.

"Away in a Mange"“, "The first Noel", "Deck the hall", "Go, tell it on the Mountain" und "We Wish you a Merry Christmas" fanden beim Publikum Gefallen und es gab reichlich Beifall. Die Zuhörer verlangten dann noch "etwas zum Mitsingen". Jürgen Jäger begleitete den Chor und seine Gäste zum spanischen Weihnachtslied-Klassiker "Feliz Navidad" auf der Gitarre.

Beim vom Chor ausgeschenkten Glühwein ließen es sich anschließend alle munden. Die Verbundenheit zu Schiltach will der Chor auch im kommenden Jahr ausdrücken – dann vielleicht bei trockenem Wetter.