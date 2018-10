Schiltach Stadtwerke machen deutliches Plus

Mit einem Wasserverkauf von 280 969 Kubikmetern erfüllte sich die Planung. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wasserverbrauch laut Seckinger gestiegen. Deutlich angestiegen ist auch der Wasserbezug vom Zweckverband "Wasserversorgung Kleine Kinzig" ­–­ von 89 730 Kubikmeter (2016) auf 121 160 Kubikmeter. Dafür sei neben der geringeren Schüttung der stadteigenen Quellen auch die Trockenheit im vergangenen Jahr ursächlich, so Seckinger auf Nachfrage aus dem Gemeinderat.

I m Betriebszweig Nahwärme wurde ein Gewinn von 18 235 Euro erwirtschaftet. Versorgt werden das Freibad, die Sporthalle und die Schule.

Ein Plus von 530 Euro wurde mit der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofsgebäudes gemacht. Insgesamt wurden damit 22 219 Kilowattstunden Strom ins Netz eingespeist, sagte Seckinger. Der Durchschnitt seit 2008 liegt bei 21 500 Kilowattstunden. Im Bereich regenerative Energien ist die Stadt mit 250 000 Euro am Unternehmen E-Werk Mittelbaden beteiligt, das die Windkraftanlagen auf der Prechtaler Schanze betreibt: Daraus konnte "ein Gewinn in Höhe von 14 417 Euro verbucht werden", rechnete der Stadtkämmerer vor.