Schiltach Stadtgeschehen im Jahreslauf

Schiltach. Aber nicht nur auf das Vergangene, auch auf die Zukunft hebt Bürgermeister Thomas Haas in seinem Vorwort ab. So habe die Stadt für dieses und die kommenden Jahre "einige große Projekte auf der Agenda". Dazu zählt Haas das Parkhaus neben der Talentschmiede sowie zusätzliche Parkplätze in der Eythstraße an dem Platz der städtischen Mehrfamilienhäuser. Dort soll auch geprüft werden, ob in deren Obergeschossen wieder Wohnraum geschaffen werden kann.

Zudem soll das Rathaus barrierefrei werden. Hierzu habe die Stadt in den vergangenen Jahren vier ältere Häuser hinter dem Rathaus erworben. So sollen mit einem Aufzug alle Räume inklusive Trauzimmer und Sitzungssaal künftig barrierefrei erreichbar werden. Der Umbau dieser Häuser bringe dann auch Raum für die Kämmerei, das Sozialamt und das aus den Nähten platzende Archiv. "Alle diese Projekte werden unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zugutekommen", schreibt Haas. Jede Baumaßnahme sei jedoch auch mit Belastungen verbunden. Ohne den Rückhalt und das Verständnis der Bevölkerung wäre dies so nicht möglich.

Zusammengestellt von Carmen Stegerer von der Stadtverwaltung bringt es der Heimatbrief 2017 auf stolze 98 Seiten. Neben einem Blick auf die Aktionen der Vereine, auf Museen, Stadtarchiv und Tourist Information sind auch die Silvesteransprache des Bürgermeisters und des evangelischen Pfarrers i.R. abgedruckt. Natürlich finden auch die Fasnetsvereine und ihre Aktivitäten in der Stadt ihre Erwähnung, genauso wie die sportlichen Ereignisse im Jahreslauf. Weitere Themen sind auch ein Rückblick auf die Märkte und spezielle Angebote wie Theaterstadtführungen.