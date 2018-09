Schiltach (sw). Nach der Auflösung des Kleintierzuchtvereins Schiltach wurde das Restguthaben von 1273 Euro treuhänderisch an die Stadt Schramberg überwiesen. Laut Satzung, so informierte Kämmerer Herbert Seckinger in der Sitzung des Schiltacher Gemeinderats, habe die Stadt das Vermögen zehn Jahre lang zu verwalten. In dieser Zeit dürfe es nur für die Gründung eines neuen Kleintierzuchtvereins verwendet werden. Nach Ablauf der zehn Jahre dürften die Mittel dann allgemein zur Jugendförderung verwendet werden.