Schiltach Stadt bezuschusst Nachbarschaftshilfe

Als Vorsitzender der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell war Bürgermeisteramt Thomas Haas bei diesem Tagesordnungspunkt befangen. Er nahm weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil und wechselte auf die Zuschauerplätze im Rathaussaal.

Stattdessen übernahm Bürgermeisterstellvertreter Michael Buzzi vorübergehend die Sitzungsleitung und berichtete über den aktuellen Stand: Hauswirtschaftliche Unterstützung, Einkaufsdienste und Begleitung zum Arzt würden von der Bevölkerung immer besser angenommen. Die Einsatzstunden hätten sich von Anfang 2016 von 20 bis 30 Stunden im Monat bis Ende 2016 auf 100 Stunden gesteigert. Aktuell seien es circa 130 Stunden monatlich, die von 13 Helfern bei durchschnittlich 16 Kunden geleistet werden.

Den Aufwendungen für diesen Service in Höhe von 28 040 Euro stehen Einnahmen durch die Vergütung der Kunden in Höhe von 23 040 Euro gegenüber. Die Gemeinde Schenkenzell hat bereits erklärt, für die Jahre 2017 und 2018 eine Abmangelbeteiligung in Höhe von 2000 Euro jährlich zu übernehmen, sodass letztendlich noch eine Deckungslücke von 3000 Euro pro Jahr besteht. Nicht zuletzt wegen der notwendigen Schulungen für die Helfer: Jeder wird in insgesamt 30 Stunden auf seine Tätigkeit vorbereitet.