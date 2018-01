Schiltach Stadt baut ein neues Parkhaus

Schiltach. Vor dem Bau des geplanten Parkhauses steht allerdings zuerst die Ausschreibung für die Architektenleistungen – und das europaweit. Dabei geht es um Planung, Ausschreibung und Betreuung sowie Bauabwicklung, machte die Verwaltung auf Anfrage von Stadtrat Axel Rombach deutlich.

Allein die Kosten für die Ausschreibung der Architektenleistungen bezifferte Stadtbaumeister Roland Grießhaber auf rund 20 000 Euro. Dabei enthalten sei ein Teilnehmerwettbewerb, nachdem dann in einer zweiten Stufe die Teilnehmer ausgesucht würden. In einer vorher festgelegten Matrix werde dann entschieden, wer den Auftrag bekomme. Planerische Entwürfe seien allerdings in diesem Verfahren noch nicht enthalten, sagte Grießhaber auf Nachfrage von Stadtrat Michael Buzzi. Die Grenze, ab der europaweit ausgeschrieben werden müsse, liege jetzt bei 215 000 Euro.

Da die Stadt diese Ausschreibung auf europäischer Ebene nicht selbst leisten könne, weil verschiedenste Vorgaben eingehalten werden müssten, werde dies an ein Büro vergeben – und dafür seien die 20 000 Euro erforderlich.