Schiltach Sporthalle wird zum Fußballtreff für die Junioren

Die Verantwortlichen hoffen nach eigener Aussage auf ein erlebnisreiches und tolles Wochenende für die jungen Sportler, wobei Freundschaft und Kameradschaft mit sportlicher Fairness im Vordergrund stehen sollen.

Am Samstagvormittag starten um 10 Uhr die C-Junioren in einer Gruppe mit Spielen Jeder gegen Jeden. Am Start sind Mannschaften der SGM Dornhan, SG Kirnbach, SV Oberwolfach, SGM Sulgen/Schramberg sowie zwei Teams der SG Schiltach. Ab 14.15 Uhr schließen sich die F-Jugendmannschaften an. Hier gibt es ebenfalls eine Gruppe mit den Mannschaften SV Alpirsbach, SC Kaltbrunn, SV Oberwolfach, FV Tennenbronn, FC Wolfach und der SpVgg Schiltach.

Am Sonntag um 9 Uhr starten die D-Junioren mit zwölf Mannschaften in drei Gruppen. Diese sind wie folgt besetzt: Gruppe 1 mit FC Fischerbach, SG Kirnbach, SV Zimmern III und der SpVgg Schiltach I. Gruppe 2 mit SV Alpirsbach, SV Oberwolfach, FC Ohlsbach und SV Waldmössingen. Gruppe 3 mit SGM Aichhalden, SC Kaltbrunn, SV Schapbach und der SpVgg Schiltach II.