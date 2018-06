Schiltach Sonne und Regen sind ständige Begleiter

Die erste Gruppe fuhr unter der Leitung von Martin Ronecker über das Witticher Tal zu den Burgbachfelsen und dem gleichnamigen Wasserfall und von dort zur Einkehr in die "Alte Tränke" nach Bad Rippoldsau. Zurück nach Schiltach ging es dann übers Wolf- und Kinzigtal. Nach rund 1300 Höhen- und 70 Kilometern kam die Gruppe laut Mitteilung zufrieden in Schiltach an.

Die zweite Gruppe wurde von Alois Schönweger geleitet, die Tour führte vom Bahnhof in Loßburg durch den Zauberwald nach Ödenwald und weiter zum Zwieselberg. Von dort aus ging es zum Kastelstein. Die Gruppe macht ebenfalls in der "Alten Tränke" Rast. Auf dieser Tour wurden circa 700 Höhen- und 60 Kilometer bewältigt.

Nicht nur die Landschaft zeigte sich von ihrer einzigartigen Vielfalt und Schönheit, auch das Wetter zog alle Register und erforderte neben viel Sonnencreme auch Regenschutz. Am Schluss waren sich alle 31 Teilnehmer einig, dass die Touren ein tolles Erlebnis waren.