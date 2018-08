Schiltach Sonne lockt Besucher zur Schiltnacht

In zwei Auftritten beschwor Singer-Songwriter Alex Breidt die "Sultans of Swing" von den Dire Straits und motzte mit digitalen technischen Finessen seinen Gesang und Gitarre fast zum Band-Sound auf – da konnte sich nicht nur er "außerirdisch fühlen".

Der "Preacher Man" war nach einer sanften Version von Gerdi und Jochen später ein Brecher, mit dem die Band Get Wet die Fans auf der Festmeile in ihrem Wechsel von Country zu Rock in Bewegung versetzte. "An Tagen wie diesen" verstärkten sie sich zu "Allright now" mit Elke aus dem Publikum und ließen zu"Simply the Best" einige junge Fans auf der Bühne tanzen.

Das unterhaltsame Kontrastprogramm boten die "Holze-Bener" am anderen Ende der Festmeile in der Markthalle mit Konzertmärschen und Polka-Grüßen aus Böhmen. Vom Walzer bis zum böhmischen Traum war sogar ein böhmischer Swing zu hören.

Vier Gruppen erfüllten musikalische Wünsche und Vereine sowie Gastronomie ließen keinen Besucher durstig oder hungrig durch die Straßen flanieren.