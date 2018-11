Schiltach. Der Skiclub lädt dienstags von 18.30 bis 20 Uhr zur Fitnessgymnastik in die Friedrich-Grohe-Halle ein. Mit Ausdauer-, Kraft- und Koordinationsübungen bleiben die Teilnehmer auch über die Winterzeit beweglich und fit, heißt es in der Ankündigung. Wer Freude an Sport und Spiel hat, ist eingeladen. Für Mitglieder ist die Teilnahme kostenfrei, Nichtmitglieder bezahlen 1,50 Euro pro Abend.