Schiltach Skiclub lädt zu zwei Touren ein

Die zweite Tour, die Kastelsteintour, startet am Bahnhof in Loßburg. Treffpunkt für die Tour ist der Bahnhof in Schiltach Mitte. Von dort geht es um 9.49 Uhr mit dem Zug nach Loßburg. Diese Strecke umfasst circa 60 Kilometer, auf denen es 700 Höhenmeter zu bewältigen gilt.

Vom Bahnhof in Loßburg führt die Route durch den Zauberwald, vorbei am Kinzig-See Richtung Ödenwald, wo der Tatort "Waldlust" gedreht wurde, heißt es in der Ankündigung. Das nächste Etappenziel ist die Kirche St. Johann in Zwieselberg und von dort aus geht es an der Hahnenhütte vorbei zum Kastelstein. Anschließend führt die Route nach Bad Rippoldsau, wo ebenfalls in der Vesperstube Alte Tränke eingekehrt wird.

Zurück nach Schiltach wird über den Wolftal- und Kinzigtalradweg gefahren. Der Abschluss findet in der "Rosenlaube" auf dem Campingplatz in Schiltach statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Gäste sind willkommen.