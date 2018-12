Schiltach Singen an der Krippe

Schiltach. Der Schiltacher Revierförster Holger Wöhrle hat wieder seine Waldkrippe aufgebaut. Sie befindet sich am so genannten Haldenweg von "Vor Kuhbach" in Richtung Schenkenzell, nur etwa 300 Meter vom Bahnübergang bei "Vor Kuhbach" entfernt. Morgen, Mittwoch, 19. Dezember, bietet sie die Kulisse für ein Konzert: Dann tritt der Popchor Crazy Voices unter der Leitung von Jürgen Jäger dort auf. Ab 18 Uhr will er laut Ankündigung einige beliebte Weihnachtslieder singen. Die Sänger treffen sich um 17.30 Uhr am Parkplatz Trautwein und laufen dann gemeinsam zur Krippe. Über Zuhörer freut sich der Chor. Sollte es um 17 Uhr allerdings stark regnen, fällt das Konzert aus.