Schiltach. Die Volkshochschule bietet am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 15 Uhr den Kurs "Zilgrei – Selbsthilfemethode bei Schmerzen im Bewegungssystem" im Mehrzweckraum des Treffpunkts, Bachstraße 36, an. Die Teilnehmer lernen im Kurs schnell, einfach und gezielt Verspannungen, Blockaden und Verkrampfungen im Rücken und im gesamten Bewegungsapparat zu lösen und das bei höchstens zehn Minuten Zeitaufwand, heißt es in einer Mitteilung. Der Trick bestehe aus der Kombination einer bestimmten Körperstellung in die schmerzfreie Richtung und einer gezielten Atemtechnik. Zudem wird erlernt einen Beckenschiefstand zu korrigieren und Fehlbelastungen in Gelenken auszugleichen. Isomatte, Socken, Schreibzeug, Getränk und Vesper sollten mitgebracht werden. Kursleiterin ist Monika Hielscher. Anmelden kann man sich bis Freitag, 12. Oktober, bei der Volkshochschule, Telefon 07836/58-51, E-Mail vhs@stadt-schiltach.de oder Internet www.schiltach.de. Die Kursgebühr beträgt 27 Euro.