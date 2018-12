Schiltach Schuppen weicht für Garage

Untergebracht werden sollen dort –­ wie bisher im Schuppen –­ etwa größere Museumsgegenstände wie Holzschlitten, die früher zum Heuen benutzt wurden. Diese hätten durch die Feuchtigkeit im Schuppen "schon etwas gelitten", so Haas.

Außerdem unterstützt die Stadt Schiltach den Ortsverein beim Bau, indem sie etwa 50 Prozent der Kosten übernimmt, die das DRK aufbringen müsste. Der Verein hätte dann noch rund 56 000 Euro selbst zu tragen. Das gab Schenkenzells Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt. Das DRK sei deshalb im November auch auf Schenkenzell zugekommen und habe um finanzielle Unterstützung gebeten.

"Das Deutsche Rote Kreuz und die Helfer vor Ort sind wichtig und lebensnotwendig", sagte Heinzelmann und wies auf die lange Anfahrt für Rettungswagen hin. Schenkenzell gilt nach aktuellen Zahlen als strukturell unterversorgt, die Hilfsfrist beträgt im Durchschnitt mehr als 14 Minuten.

Heinzelmann schlug daher vor, dem Verein für das Vorhaben einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro zu gewähren. Das sei "angesichts der Haushaltslage das Optimum".

Seitens des Vereins habe Heinzelmann das Signal bekommen, dass sich das DRK über jeglichen Zuschuss freuen würde. Er bekäme die restlichen Kosten aus eigenen Mitteln gestemmt, würde sich als Zeichen der Anerkennung aber über einen Beitrag freuen, gab Heinzelmann weiter.

Gemeinderat hätte sich frühere Information gewünscht

"Die Schenkenzeller Lösung wäre sicherlich eine etwas kleinere gewesen", bekannte Heinzelmann mit Blick auf die Baukosten von mehr als 200 000 Euro. "Aber für das Ganze, was dann auch drumrum ist, ist so eine Räumlichkeit natürlich gut". Ratsmitglied Willi Intraschak wollte wissen, seit wann die Gemeinde Schenkenzell in die Planungen involviert sei. "Seit November", antwortete Heinzelmann. Das bedauerte Intraschak, der sagte: "Das finde ich schade. Es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn wir davon schon früher etwas erfahren hätten." Heinzelmann merkte dazu an, dass er die Verantwortlichen gebeten habe, über den weiteren Fortgang informiert zu werden.

"In der Sache bin ich voll dafür", so Intraschak. Auch der Ortschaftsrat gab bei der anschließenden Abstimmung die einstimmigen Empfehlung, den DRK-Ortsverein mit 10 000 Euro zu unterstützen. Der Gemeinderat befürwortete das Vorhaben ebenfalls einstimmig.

Das Baugesuch wurde laut Thomas Haas vor wenigen Tagen eingereicht. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, lässt sich noch nicht sagen. "Idealerweise in 2019", so Haas.