Schiltach Schuhus fiebern Jubiläum entgegen

Immer am Dreikönigabend gehört der Gasthof Sonne am Schiltacher Marktplatz den Schuhus. Nach getanem Abstauben und einem langen Tag finden sich die Mitglieder dort ein: Schon morgens um 9 Uhr hatten sich die fünf Abstauber-Teams in der "Kaffeebohne" am Marktplatz zum gemeinsamen Frühstück getroffen. "Dann fuhren sie zu den Mitgliedern in Schiltach, Schenkenzell, Schramberg, Gutach, Oberwolfach und Bad Rippoldsau und staubten die Häs ab", berichtet die neue Schriftführerin Corinna Bühler.

Abends treffen sich dann wieder alle in der "Sonne". Die Stimmung könnte besser nicht sein. Hexenmeister Uli Eßlinger schwingt kräftig die Glocke und verschafft sich Gehör: Das traditionelle Dreikönigsritual der Schuhus soll beginnen. In der Regel gibt es als ersten Teil ein Zwiegespräch der Vorsitzenden Uli Eßlinger und Martin Schönweger, gefolgt von der Hexentaufe neuer aktiver Mitglieder.

