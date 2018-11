Schiltach Schuhu-Hexen freuen sich aufs Jubiläum

Vorausschauend auf das 33-jährige Jubiläum der Schuhu-Hexen am 19. und 20. Januar 2019 reimte Eßlinger: "Unser 33-jähriges Jubiläum – es goht dagegen, Schiltach wird zwei Tage in Schwarz-Gelb beben". Schriftführerin Carmen Schönweger und Sportwart Stefan Säle, die beide aus ihren Ämtern schieden, blickten auf das vergangene Jahr zurück und berichteten vom Abstauben, drei getauften Mitgliedern sowie von verschiedenen Umzügen und Abendveranstaltungen. Die "Schuhus" waren bei verschiedenen Umzügen und der Lumpenball fand regen Anklang. Mit einer Maiwanderung, dem "Bierathlon" und einem Ausflug auf den Can­statter Wasen wurde die Gemeinschaft auch abseits der Fasnet gepflegt.

Säckelmeisterin Claudia Hettich vermeldete ein erfreuliches Plus in der Kasse, das unter anderem am Fasnetssonntag, bei der Schiltnacht und beim Lehengericht-Jubiläum erwirtschaftet wurde. Für Busfahrten, Ausflüge sowie für Stoffe und Zubehör wurden Investitionen getätigt. Auch das Jubiläum im kommenden Januar zog bereits hohe Ausgaben nach sich. Die Entlastung des Kassenberichts erfolgte einstimmig.

Bürgermeister Thomas Haas lobte die Schuhu-Hexen als "einen der schlagkräftigsten Vereine in Schiltach". Vieles wäre in Schiltach ohne den Verein nicht möglich, wie beispielsweise die Vorland-Aktion mit einer stets beachtlichen Anzahl an Helfern. Als Schirmherr des anstehenden Jubiläums wünschte er viel Erfolg. Haas nahm die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig fiel.