Schiltach Schützenverein proklamiert Könige

Die Ergebnisse lagen zum Teil sehr eng beisammen, was für den sportlichen Ehrgeiz und Kampfgeist der Teilnehmer spricht, heißt es in einer Mitteilung. Es zeigte sich, dass kontinuierliches Training und eine eifrige Teilnahme an Wettkämpfen während des Sportjahrs einigen Schützen sogar Doppelsiege beschert haben. Den Königstitel bei der Klasse Damen und Jugend sicherte sich in diesem Jahr Luitgard Hahn. Bei den KK 50 Meter Gewehrschützen errangen Markus Springmann und bei den Pistolenschützen Volker Wendt den Sieg.

Im Anschluss wurden auch die Gewinner der zusätzlich in den drei Disziplinen ausgelobten Zinnbecher bekannt gegeben und gesondert geehrt. Dabei konnten Gerhard Moser mit dem KK-Gewehr einen 8,2 Teiler und Joachim Breitsch mit dem Luftgewehr einen 12,0 Teiler die tagesbesten Ergebnisse der Wettkämpfe aufweisen.