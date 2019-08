Schiltach/Schramberg Hinterlehengericht: Vorerst freie Fahrt

Die Arbeiten sind Teil eines größeren Sanierungspakets, bei dem insgesamt fünf Stützmauern auf der B 462 erneuert werden. Die Mauern am Rappenfelsen und an der BBS sind fertig, aktuell laufen die Arbeiten auf Höhe des Steinbruchs, wo die Straße ebenfalls halbseitig gesperrt ist. Das Bauwerk an der Bushaltestelle Welschdorf wird fast ohne Beeinträchtigungen für den Verkehr saniert. Dort ist lediglich die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 herabgesetzt.

Eine weitere Mauersanierung steht dann in Kürze Richtung Schiltach an. Dort müssen sich Autofahrer nochmals auf Wartezeiten einstellen: Für etwa acht Wochen wird wohl eine Ampel nötig sein.