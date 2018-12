Schiltach Schiltacher Senioren feiern Advent

Schiltach. Draußen regnete es in Strömen, innen wartete die weihnachtlich geschmückte Halle auf die Besucher der Adventsfeier. Damit möglichst viele Platz hatten, waren sogar im Foyer Tische und Stühle aufgestellt worden. "Die außergewöhnlich lange Trockenheit ließ nicht nur keine richtige Vorfreude auf Weihnachten aufkommen, sondern hat die Natur und Pflanzen arg strapaziert, deshalb freut mich der Regen zur Zeit richtig", spielte Bürgermeister Thomas Haas in seiner Begrüßung auf das Wetter an.

In seiner nachdenklichen Rede ging Haas dann auf die Frage ein, was Weihnachten für uns bedeutet: "Friede, Nächstenliebe, Mut, Hoffnung, das können wir gerade auch heute in Schiltach, Deutschland und der ganzen Welt gebrauchen", rief Haas in den Saal. Es sei auch an uns, ein kleines Stück zum Frieden in der Welt beizutragen: "Wenn wir mit Friede, Mut und Hoffnung auf unsere Mitmenschen zugehen, so werden diese Menschen in unserem Umfeld zufriedener". Sie würden dieses Gefühl dann auch weiter geben.

"Unsere Weihnachtsfeier ist nicht nur eine lieb gewordene Tradition, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und unsere Gemeinschaft – im wahrsten Sinne des Wortes – zu leben und zu erleben", erklärte Pfarrer Monsignore Adam Borek in seiner Ansprache. Doch wenn jetzt in vielen Weihnachtsreden von Nächstenliebe gesprochen werde, dann solle das jeder zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, "ob diese Nächstenliebe auch in den restlichen elf Monaten des Jahrs praktiziert wird".