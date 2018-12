Schiltach Schiltach-Runner schaffen es auf die vorderen Plätze

Auf der Startgeraden am Weidener Sportgelände stand das Wasser in tiefen Pfützen und es gab einige Zick-Zack- Aktionen des Läuferfelds. Doch nach einigen hundert Metern nahm die Gruppe dann einfach den kürzesten Weg. Es brauchte jede Menge Wasser, um die Schlammschicht nach dem Lauf loszuwerden, heißt es in einer Mitteilung.

Über die 10,6 Kilometer im Hauptlauf war Horst Biegert in 51:35 Minuten der Schnellste der Schiltacher Gruppe. Platz 5 in seiner Altersklasse war der Lohn. Stefan Schmieder rannte nach 53:41 Minuten durchs Ziel und belegte den siebten Platz in der Klasse M 50.

Helmut Horn kam in der M 60 in 55:37 Minuten auf den dritten Platz. Dieter Nagler lief in derselben Altersklasse auf den vierten Platz in 58:28 Minuten. Gerhard Huber war in 61:23 Minuten Zweiter der M 70. Iris Flaig-Horn lief in 66:58 Minuten als Siegerin ihrer Altersklasse durchs Ziel und Dirk Grumke benötigte knapp 70 Minuten.