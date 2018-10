Schiltach. Der Schützenverein Schiltach startet am kommenden Sonntag, 28. Oktober, mit dem Königschießen. Beginn ist um 9.30 Uhr im Schützenhaus Vor Heubach. Letzte Scheibenausgabe, so teilt der Verein mit, ist um 13.30 Uhr. Gestartet wird in den Disziplinen "Luftgewehr, zehn Meter, stehend, aufgelegt", "Kleinkalibergewehr, stehend, aufgelegt" sowie "Kleinkaliber-Sportpistole, offene Klasse". Für alle Sportarten, beziehungsweise Disziplinen, wird auch wieder das obligate Ehrenbecherschießen angeboten. Die Mitglieder des Schützenvereins Schiltach sind zu diesem Vergleichswettkampf eingeladen und zum eifrigen Mitmachen aufgefordert. Die Königsfeier mit Siegerehrung findet in diesem Jahr in gemütlicher Runde am Samstag, 24. November, ab 19 Uhr im Brauereigasthof Löwen-Post in Alpirsbach statt.