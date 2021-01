Schiltach/Schenkenzell Kinzigpegel knapp über der Zwei-Jahres-Marke

Schiltach/Schenkenzell - So wurden alle Hochwasserbalken geschlossen und auch die Lehwiese gesperrt. Weil es dort noch ein abgestelltes Fahrzeug gab, das bei der Gefahr eines weiter steigenden Pegels nicht den Fluten zum Opfer fallen sollte, war die Feuerwehr auch in dieser Hinsicht aktiv.

Im benachbarten Schenkenzell hielt sich die Kinzig in den niedrig gelegenen Bereichen in ihrem Bett, sodass das Feuerwehrkommando am Morgen lediglich Kontrollfahrten unternehmen musste.