Schiltach Relaunch kostet 26 668 Euro

So kostet der Workshop zur Definition von Zielen und Inhalten 1680 Euro, die Layoutentwicklung 4200 und die Präsentation 420 Euro. Bei der Produktion kommen zudem 15 540 Euro zusammen, mit Software und weiterem beläuft sich der Angebotsbetrag von Hitcom New Media aus Dunningen auf gesamt 26 667,90 Euro. Die Stadt werde seit 2000 von Hitcom "zur vollsten Zufriedenheit" betreut, schreibt Hauptamtsleiter Michael Grumbach in seiner Vorlage an den Gemeinderat, und das Unternehmen, das sich auf kommunale Internetauftritte spezialisiert habe, verfüge über den "entsprechenden Sachverstand für die gemeindlichen Besonderheiten".

Gesetzliche Standards für Veröffentlichungen

Vor der anschließend erfolgten Vergabe wollte Möcke wissen, ob es nicht möglich sei, die Kosten zu pauschalieren, denn Teile würden nach Aufwand berechnet – und hier liegt der Stundensatz bei 105 Euro. Die Preise seien "ihm Rahmen", meinte dazu Grumbach.