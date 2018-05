Schiltach Reise in eine vergangene Zeit

Schiltach. Die Stadtführer Klaus Grimm und Martina Baumgartner bringen den Teilnehmern ab 16.30 Uhr die bewegte Geschichte der Fachwerkstadt näher. Die beiden wechseln während der Tour nicht nur die Schauplätze, sondern auch ihre Rollen, verspricht der Veranstalter. Wie aus der Zeit gefallen würden die Darsteller wirken, wenn sie ihre überraschten Gäste am Marktplatz abholen. Die Fachwerkkulisse lasse die historischen Gewänder dennoch authentisch wirken.

Eines der Themen, denen sich die beiden widmen, wird laut Ankündigung die letzte Floßfahrt sein. In der Rolle des Bürgermeisters Trautwein und seiner Ehefrau beleuchten sie das Für und Wider der neuen Zeit, die anbrechen wird, wenn das letzte Floß das Tal hinab- und dafür die Eisenbahn endlich bis nach Schiltach hochfährt.

Dramatisch auch, was sich in der Zeit der Stadtbrände in Schiltach abspielte. Drei Mal in nur 80 Jahren ist Schiltach abgebrannt. Sogar der berühmte Erasmus von Rotterdam schrieb über die Ereignisse. Weniger bekannt, aber nicht weniger spannend ist laut Ankündigung die Geschichte vom Weißen Bettelbub: Einem Gauner, der sich geschickt die alten Grenzen zwischen Baden und Oberösterreich zu Nutze macht, um der Strafverfolgung zu entgehen.