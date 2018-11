Schiltach Reise in andere Welten

Unter dem Motto "Zwischen den Welten" will die Kapelle die Zuhörer auf musikalische Art und Weise aus der Realität entführen und auf eine Reise mitnehmen, die zu neuen Horizonten aufbricht und bei der Fantasien eine große Rolle spielen werden, heißt es in einer Mitteilung. "Wenn andere Welten besucht werden oder man in einem zweiten Leben als Held unterwegs ist, kann das echt wirken oder nur gedacht sein. Man darf auf jeden Fall gespannt sein und kann sich überraschen lassen", schreibt der Veranstalter.

Karten im Vorverkauf

Der Konzertabend wird von der Nachwuchsgruppe Youngstars und der Jugendkapelle eröffnet. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Musikdirektor Ralf Vosseler.