Schiltach Redner blicken über den Tellerrand

Das Rathaus ist das zweite Ziel des Zugs, wo er vom Bürgermeister am Fenster zu einer eher kommunalpolitischen Rede erwartet wird. Thomas Haas, im September für eine dritte Amtsperiode wiedergewählt, ließ es sich jedoch nicht nehmen, erst einen "Blick über den Tellerrand" zu tun und 100 Jahre zurückzuschauen: Auf den Ersten Weltkrieg, dessen Ursachen er heute wieder auftauchen sehe: Verschwörungstheorien, das Gefühl, zu kurz zu kommen, die Bewegung, internationale Zwänge abzuschütteln. Ein "disruptiver Kommunikationsstil" greife um sich, mit der Folge einer "großen Gereiztheit unserer Gesellschaft" – Dinge würden überbelichtet, was letztlich in einem "Me first" ende. Dazu komme "die starke Präsenz des Internets", wo "jeder in seiner eigenen Filterblase lebt".

Für "unser Städtle", abseits der "Ballungsräume", diagnostizierte Haas aber "eine intakte Gemeinschaft" – bei der Debattenkultur wie dem großen Engagement der Bürger. Neben der langen Reihe umgesetzter sowie geplanter Maßnahmen, dem Dank an Bürger und Gemeinderäte für die "wertschätzende Zusammenarbeit", stellte Haas auch das "viele Vertrauen" heraus, das der Stadtverwaltung "oft entgegengebracht wird".

Zuletzt verwies er auf die "sehr erfreuliche Entwicklung der Finanzen unserer Stadt", der "es nun schon seit Jahren überaus gut geht". Doch berge dies auch Gefahren, die er mit einem Bibelzitat benannte: "Folge deinem Mutwillen nicht, ob du es gleich vermagst, und tue nicht, was dich gelüstet". Dem Dank seines Stellvertreters Michael Buzzi, der auch auf die laufende Kandidatensuche für die Gemeinderatswahl hinwies, schlossen sich die Zuhörer beifällig an.

Insgesamt war ein schöner, stimmungsvoller, gut besuchter Silvesterzug zu erleben, in den am Schluss die Weisen der Stadtmusik einflossen. Nicht beendet scheint jedoch die Diskussion über den späten Beginn zu sein, wie ebenfalls zu hören war.