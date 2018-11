Schiltach Ratsmitglieder machen den Praxistest

So bliebe nur die Variante aus Porphyrsteinen. Doch auch diese begeisterte nicht restlos: "Ich finde das nicht so besonders", sagte etwa Michael Buzzi. Er befand die Möglichkeit, mit Asphalt zu arbeiten, als diskussionswürdig. Allerdings sei dabei nicht klar, wie das Denkmalamt dazu stehe, so Haas. Buzzi betonte, dass es wichtig sei, die bauliche Veränderung auf Rollatoren abzustimmen. "Das sind die täglichen Wege, die alleine gemacht werden", bekräftige er.

Es ist angedacht, das neue Pflaster in der Schenkenzeller Straße und in der Spitalstraße zu verlegen. In welcher Breite – also ob als Laufband oder über die gesamten Straßenbreite – das Pflaster verlegt werden soll, steht ebenfalls noch nicht fest.

Thomas Haas forderte die Räte abschließend dazu auf, sich die Möglichkeiten noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. "Ich befürchte, dass es keinen direkten Königsweg gibt", so der Bürgermeister.