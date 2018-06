Schiltach Rat wünscht sich Tonne statt Sack

Michael Pflügler warf die Frage auf: "Wie definiert sich der Außenbereich?". Axel Rombach meinte, diese Definition ließe sich umgehen, indem der Antrag "für die ganze Stadt" gelten solle. Er sah eine weitere Tonne nicht als Problem: "Wer Gelbe Säcke im Haus lagert, kann auch eine Tonne aufstellen."

Die Räte begründeten ihren Wunsch damit, dass die Säcke gerade bei Sturm oft zerreißen und der Müll dann in der Umgebung landen würde. Ein weiteres Argument waren Tiere, die sich am Inhalt der Säcke zu schaffen machten.

Thomas Haas dämpfte die Erwartungen bereits etwas: "Die Meinungen dazu im Kreistag sind gespalten." Er habe unter anderem in Landratsamt bereits zu dem Thema vorgefühlt, sagte er im Nachgang zur Sitzung. "Wir werden sehen, was passiert", so Haas. Aber ohne Antrag werde sich wohl nichts ändern.