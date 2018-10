Schiltach Räte nur teilweise überzeugt

Schiltach-Lehengericht. Die Positionen des Lehengerichter Ortschaftrats, die in etlichen nichtöffentlichen Sitzungen bereits diskutiert worden seien, hat Ortsvorsteher Thomas Kipp am Montag nochmals zusammengefasst.

Grundsätzlich, so Kipp, werde die Erweiterung des Rathauses und der dabei entstehende barrierefreie Zugang begrüßt. Der Ortschaftsrat spreche sich allerdings für eine kleine Lösung aus, bei der nur die Gebäude Schenkezeller Straße 2 und eventuell 4 einbezogen werden.

Die Planungen der Stadtverwaltung sehen vor, auch das Archiv im Anbau des Rathauses unterzubringen. Diese Idee lehnte Ortschaftsrat – unter anderem aus Brandschutzgründen – ab. Auch optisch mache das Gebäude in der Hauptstraße etwas her: Else Wöhrle bezeichnete es nach dem Rathaus gar als "zweite Perle der Stadt". Der Ortschaftsrat war überzeugt, dass sich das Archiv barrierefrei umbauen lasse. "Einen Fahrstuhl einzubauen, halte ich nicht für das große Problem. Das wird in anderen Gebäuden auch gemacht", sagte Kipp. Auch mehr Platz könne geschaffen werden. "Es könnte untersucht werden, ob die Wohnung oben drüber einbezogen werden kann", meinte der Ortsvorsteher.