Schiltach Räder-Hersteller BBS stellt Insolvenzantrag

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Rottweil am Dienstagmorgen den Rechtsanwalt Thomas Oberle aus Mannheim bestellt. Sein Kollege Marc-Philippe Hornung war schon am Mittwochvormittag nach Hinterlehengericht gekommen und nahm an der vom Management angesetzten Mitarbeiterinformationsversammlung teil.