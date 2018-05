Schiltach-Hinterlehengericht (sw). Nicht eingreifen musste die ausgerückte Feuerwehr Schiltach am Sonntag gegen 11 Uhr, nachdem ein Mountainbiker auf einem schmalen Weg im Ortsteil Hinterlehengericht gestürzt war. Da zunächst der alarmierte Rettungsdienst davon ausgegangen war, dass der Verletzte nicht über einen Fahrweg gerettet werden kann, war die Feuerwehr zur Hilfeleistung alarmiert worden. Die Zufahrt zum Weg, auf dem sich der Unfall ereignet hatte, war allerdings, so Schiltachs Feuerwehrkommandant Harry Hoffmann, dann doch möglich, wie sich schnell herausgestellt hatte, so dass die rund 15 Wehrangehörigen in ihren drei Fahrzeugen wieder abrücken konnten.