Schiltach Projektideen zur Förderung gesucht

Schiltach. Dieses positive Fazit zur Halbzeit der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 zog der Verein Regionalentwicklung Mittlerer Schwarzwald bei seiner Zwischenevaluierung am 9. April 2018 im Dach der Vereine in Fischerbach.

"Wir haben seit der ersten Sitzung im Dezember 2015 insgesamt 21 Projekte auf den Weg bringen können, die 1,5 Millionen Euro EU-Mittel und knapp 580 000 Euro Landesmittel in die Region geholt haben", zeigte sich der Erste Vorsitzende, Hans Peter Heizmann, sehr zufrieden. Somit sind die in der ersten Tranche der Förderperiode bis 2018 zur Verfügung stehenden EU-Fördermittel vollständig in Projekten gebunden. Das Investitionsvolumen, das diese Projekte im Mittleren Schwarzwald auslösen, liegt bei 5,7 Millionen Euro. Über die Hälfte der beschlossenen Projekte hat bereits die Bewilligung erhalten, und davon haben schon fünf Projekte ihre Leader-Förderplakette nach erfolgreicher Umsetzung empfangen.

Mit so unterschiedlichen Projekten wie die Erweiterung der Küche in der Rad- und Wanderherberge Am Schlossberg in Welschensteinach, die barrierefreie Toilettenanlage im Gasthaus Drei Schneeballen in Hofstetten, das Hermann-Schilli-Haus im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, der Dorfladen in Welschensteinach und der barrierefreie Ausbau im Landhaus Lauble auf dem Fohrenbühl, zeigt Leader einmal mehr die breite Förderpalette.