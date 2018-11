Schiltach Programm sorgt für Begeisterung

Höhepunkt des Abends war das Spiel zu den Schöpfungstagen. Beeindruckend war, dass in einem Raum an der Wand Buchstaben standen, die nur mit Schwarzlicht zu sehen waren, und die, zusammengesetzt, einige Eigenschaften Gottes ergaben.

Beim Frühstück am nächsten Morgen konnten sich alle Teilnehmer und Mitarbeiter für das Stadtspiel stärken. Hierbei ging es laut Mitteilung um Mut. Mit Stadtkarte und einem "Mutleal", einer Art Lineal mit Mut als Maßeinheit, ging es in Kleingruppen von Station zu Station. Es wurden Passanten befragt, Spinnen gejagt, Luftballons rasiert und vieles mehr. Ganz nach dem Motto: "Gib alles, nur nicht auf!" Badekugeln mischen, Streichholzkreuze kleben und anzünden, Kegeln, Magnete aussägen oder die diesjährige Zeitung der FOK gestalten – für jeden war im Angebot etwas dabei.

Bei den "Nachrichten" am Abend wurde ein weiterer Aspekt des Heiligen Geistes aufgegriffen: Er verwandelt. Um dieses Thema ging es auch im actionreichen Hausspiel. Hier wurden die Kinder von Jonny, einem Zeitreisenden, besucht und hatten die Gelegenheit, in die Zeit von Paulus zu reisen. Denn Jonny hatte einiges in der Zeit vertauscht, was die Kinder nun wieder richten mussten.