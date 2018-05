Schiltach Polizei fahndet nach Einbrechern

Nach Auswertung der Aufnahmen der Videokameras handelt es sich bei den Tätern laut einer Mitteilung der Polizei um zwei Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Sie trugen bei dem Einbruch Kapuzenjacken, einer der Männer hatte einen Vollbart. Von einem der beiden Männer existieren gute Bilder einer Überwachungskamera. Mit einem Foto wird nun nach dem Mann gefahndet.

Diebe richten hohen Sachschaden an

Zur Erinnerung: Die beiden Täter stiegen am Mittwoch, 28. März, nachts gegen 3.30 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Zutritt verschafften sie sich laut Polizei durch das Einschlagen einer Fensterscheibe. In der Gaststätte brachen sie mehrere Spielautomaten auf und nahmen das Bargeld mit. Außerdem entwendeten die Diebe Spirituosen und eine Bedienungsgeldbörse. An den Automaten entstand bei dem Diebstahl erheblicher Sachschaden, teilt die Polizei mit. Er wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.