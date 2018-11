Schiltach Platz für Erdaushub wird langsam knapp

Grießhaber ging auf die Schwierigkeiten bei der Standortsuche ein. Einerseits sollte die Nähe zur Bundesstraße gegeben sein, andererseits gebe es durch die Tallage vielerorts Gewässer mit umliegenden Biotopen, wo eine Deponie nicht infrage komme. Schon früher seien weitere Flächen untersucht worden –­ eine genehmigungsfähige sei bereits damals nicht gefunden worden.

Heinrich brachte die Idee ins Spiel, dass Eigentümer landwirtschaftliche Flächen für die Annahme von Aushub nutzen könnten. Er erinnerte an das Vorgehen beim Tunnelbau, bei dem Mutterboden weggeschoben, mit Aushub ausgefüllt und der Mutterboden wieder drauf getan worden sei. Das sei nur in sehr geringem Umfang möglich, so Grießhaber – und auch nur auf Betreiben des Landwirts selbst. Andernfalls sei man auch als Privater schnell "in einem Genehmigungsverfahren".

"Im Moment haben wir keine Lösung", bekannte Thomas Haas, die Verwaltung habe die Situation nun aber bekannt geben wollen.