Schiltach. Eine Pilzwanderung mit Udo Schäfer bietet die Volkshochschule Schilt-ach/Schenkenzell am Samstag, 13. Oktober, von 14 bis 16 Uhr an. Bei der Wanderung lernen die Teilnehmer neue Pilzsorten kennen und erfahren etwas über die Lebensgemeinschaften von Pilzen. Treffpunkt ist am Trimm-Dich-Pfad-Parkplatz Beschenhof in Sulgen.