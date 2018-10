Schiltach. Die Volkshochschule Schiltach/Schenkenzell bietet am Samstag, 13. Oktober, von 14 bis 16 Uhr eine Pilzwanderung mit Udo Schäfer an. In den heimischen Wäldern gibt es nicht nur Pfifferlinge, sondern noch einige hundert andere Pilzsorten, die wichtige Aufgaben im Ökosystem Wald erfüllen. Bei dieser Wanderung lernen die Teilnehmer neue Pilzsorten kennen und erfahren etwas über die Lebensgemeinschaften von Pilzen. Treffpunkt ist am Trimm-Dich-Pfad Parkplatz Beschenhof in Sulgen. Die Gebühr beträgt drei Euro, für Kinder ein Euro, und ist an den Kursleiter zu zahlen.